İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası

    Çin üzərində həyəcan siqnalı verən təyyarə təcili eniş etməyə hazırlaşır

    Digər ölkələr
    • 23 yanvar, 2026
    • 12:01
    Çin üzərində həyəcan siqnalı verən təyyarə təcili eniş etməyə hazırlaşır

    "Azur Air" aviaşirkətinin Çin üzərində həyəcan siqnalı verən təyyarəsi Lançjouda planlaşdırılmamış eniş üçün hazırlaşır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Rusiya KİV-ləri məlumat verib.

    Bildirilib ki, təyyarənin göyərtəsində 238 sərnişin var.

    Məlumata görə, Phuket-Barnaul reysini yerinə yetirən "Azur Air" aviaşirkətinə məxsus olan "Boeing 757" sərnişin təyyarəsi Çin ərazisi üzərindən keçərkən təhlükə siqnalı verib.

    Çin təyyarə
    Подавший сигнал бедствия над Китаем самолет готовится к экстренной посадке - ОБНОВЛЕНО

    Son xəbərlər

    12:15

    İngiltərə klubu "Mançester Siti"nin futbolçusunu heyətinə qatmağa hazırlaşır

    Futbol
    12:09

    Azərbaycan-Gürcüstan-Türkiyə-Bolqarıstan enerji dəhlizi üzrə məsləhətçi seçimi başlayır

    Energetika
    12:04

    Azərbaycanda dövlət maliyyəsi üzrə sənəd dövriyyəsi elektronlaşdırılır

    Maliyyə
    12:03

    Azərbaycanda sahibkarlıq sahəsində yoxlamalar daha 1 il dayandırılır

    Biznes
    12:01

    Premyer Liqa klubları qış fasiləsində: Hazırlıq prosesi, yoxlama oyunları və transfer siyasəti – SORĞU

    Futbol
    12:01

    Çin üzərində həyəcan siqnalı verən təyyarə təcili eniş etməyə hazırlaşır

    Digər ölkələr
    11:58

    Tural Əliyev: "İnvestorlarla "Black Sea Energy" ilə bağlı danışıqlar aparılır"

    Energetika
    11:54

    "Napoli" braziliyalı müdafiəçini 20 milyon avroya transfer edir

    Futbol
    11:54
    Foto

    Bakıda Yaxın Şərqdəki erməni diasporunun fəaliyyətinə dair kitab təqdim olunub

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti