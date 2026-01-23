Çin üzərində həyəcan siqnalı verən təyyarə təcili eniş etməyə hazırlaşır
Digər ölkələr
- 23 yanvar, 2026
- 12:01
"Azur Air" aviaşirkətinin Çin üzərində həyəcan siqnalı verən təyyarəsi Lançjouda planlaşdırılmamış eniş üçün hazırlaşır.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Rusiya KİV-ləri məlumat verib.
Bildirilib ki, təyyarənin göyərtəsində 238 sərnişin var.
Məlumata görə, Phuket-Barnaul reysini yerinə yetirən "Azur Air" aviaşirkətinə məxsus olan "Boeing 757" sərnişin təyyarəsi Çin ərazisi üzərindən keçərkən təhlükə siqnalı verib.
