    Самолет рейса Пхукет-Барнаул подал сигнал ЧС над Китаем

    Другие страны
    • 23 января, 2026
    • 11:13
    Самолет рейса Пхукет-Барнаул подал сигнал ЧС над Китаем

    Пассажирский самолет Boeing 757 авиакомпании Azur Air, выполнявший рейс из Пхукета в Барнаул, подал сигнал бедствия во время пролета над территорией Китая.

    Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на данные сервиса Flightradar24.

    Отмечается, что сигнал был активирован на высоте около 6,6 км.

    В настоящее время лайнер продолжает снижать высоту. Причины, по которым экипаж задействовал аварийный код, пока неизвестны.

