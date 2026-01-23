Azərbaycanda sahibkarlıq sahəsində yoxlamalar daha 1 il dayandırılır
Biznes
- 23 yanvar, 2026
- 12:03
Azərbaycanda sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların dayandırılmasının müddətinin 2027-ci il yanvarın 1-nə qədər uzadılması nəzərdə tutulur.
"Report" xəbər verir ki, bu, "Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların dayandırılması haqqında" qanunda dəyişiklik edilməsi haqqında qanun layihəsində öz əksini tapıb.
Sənəd Milli Məclisin İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitəsinin bu gün keçirilən iclasında müzakirə olunub.
Qeyd edilib ki, ölkədə sahibkarlığın inkişafının stimullaşdırılması məqsədi ilə 2015-ci il noyabrın 1-dən yoxlamalar (qanunun 2.1-ci maddəsində göstərilən yoxlamalar istisna olmaqla) dayandırılıb. Təklif olunan qanun layihəsi həmin müddətin daha bir il uzadılmasını nəzərdə tutur.
Son xəbərlər
12:15
İngiltərə klubu "Mançester Siti"nin futbolçusunu heyətinə qatmağa hazırlaşırFutbol
12:09
Azərbaycan-Gürcüstan-Türkiyə-Bolqarıstan enerji dəhlizi üzrə məsləhətçi seçimi başlayırEnergetika
12:04
Azərbaycanda dövlət maliyyəsi üzrə sənəd dövriyyəsi elektronlaşdırılırMaliyyə
12:03
Azərbaycanda sahibkarlıq sahəsində yoxlamalar daha 1 il dayandırılırBiznes
12:01
Premyer Liqa klubları qış fasiləsində: Hazırlıq prosesi, yoxlama oyunları və transfer siyasəti – SORĞUFutbol
12:01
Çin üzərində həyəcan siqnalı verən təyyarə təcili eniş etməyə hazırlaşırDigər ölkələr
11:58
Tural Əliyev: "İnvestorlarla "Black Sea Energy" ilə bağlı danışıqlar aparılır"Energetika
11:54
"Napoli" braziliyalı müdafiəçini 20 milyon avroya transfer edirFutbol
11:54
Foto