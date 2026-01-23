İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası

    Azərbaycanda sahibkarlıq sahəsində yoxlamalar daha 1 il dayandırılır

    Biznes
    • 23 yanvar, 2026
    • 12:03
    Azərbaycanda sahibkarlıq sahəsində yoxlamalar daha 1 il dayandırılır

    Azərbaycanda sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların dayandırılmasının müddətinin 2027-ci il yanvarın 1-nə qədər uzadılması nəzərdə tutulur.

    "Report" xəbər verir ki, bu, "Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların dayandırılması haqqında" qanunda dəyişiklik edilməsi haqqında qanun layihəsində öz əksini tapıb.

    Sənəd Milli Məclisin İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitəsinin bu gün keçirilən iclasında müzakirə olunub.

    Qeyd edilib ki, ölkədə sahibkarlığın inkişafının stimullaşdırılması məqsədi ilə 2015-ci il noyabrın 1-dən yoxlamalar (qanunun 2.1-ci maddəsində göstərilən yoxlamalar istisna olmaqla) dayandırılıb. Təklif olunan qanun layihəsi həmin müddətin daha bir il uzadılmasını nəzərdə tutur.

    sahibkarlıq Milli Məclis
    В Азербайджане еще на год приостанавливают проверки в сфере предпринимательства

    Son xəbərlər

    12:15

    İngiltərə klubu "Mançester Siti"nin futbolçusunu heyətinə qatmağa hazırlaşır

    Futbol
    12:09

    Azərbaycan-Gürcüstan-Türkiyə-Bolqarıstan enerji dəhlizi üzrə məsləhətçi seçimi başlayır

    Energetika
    12:04

    Azərbaycanda dövlət maliyyəsi üzrə sənəd dövriyyəsi elektronlaşdırılır

    Maliyyə
    12:03

    Azərbaycanda sahibkarlıq sahəsində yoxlamalar daha 1 il dayandırılır

    Biznes
    12:01

    Premyer Liqa klubları qış fasiləsində: Hazırlıq prosesi, yoxlama oyunları və transfer siyasəti – SORĞU

    Futbol
    12:01

    Çin üzərində həyəcan siqnalı verən təyyarə təcili eniş etməyə hazırlaşır

    Digər ölkələr
    11:58

    Tural Əliyev: "İnvestorlarla "Black Sea Energy" ilə bağlı danışıqlar aparılır"

    Energetika
    11:54

    "Napoli" braziliyalı müdafiəçini 20 milyon avroya transfer edir

    Futbol
    11:54
    Foto

    Bakıda Yaxın Şərqdəki erməni diasporunun fəaliyyətinə dair kitab təqdim olunub

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti