В Азербайджане еще на год приостанавливают проверки в сфере предпринимательства

В Азербайджане планируется продлить приостановку проверок в сфере предпринимательства до 1 января 2027 года.

Как сообщает Report, соответствующие изменения предлагается внести в закон "О приостановке проверок в сфере предпринимательства".

Законопроект был рассмотрен на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Отмечается, что в целях стимулирования развития бизнеса проверки (за исключением случаев, предусмотренных статьей 2.1 закона, создающих существенную угрозу жизни и здоровью людей, безопасности и экономическим интересам государства) были приостановлены с 1 ноября 2015 года. Представленные изменения предусматривают продление действия данного моратория еще на один год.