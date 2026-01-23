Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    В Азербайджане еще на год приостанавливают проверки в сфере предпринимательства

    Бизнес
    • 23 января, 2026
    • 12:13
    В Азербайджане еще на год приостанавливают проверки в сфере предпринимательства

    В Азербайджане планируется продлить приостановку проверок в сфере предпринимательства до 1 января 2027 года.

    Как сообщает Report, соответствующие изменения предлагается внести в закон "О приостановке проверок в сфере предпринимательства".

    Законопроект был рассмотрен на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

    Отмечается, что в целях стимулирования развития бизнеса проверки (за исключением случаев, предусмотренных статьей 2.1 закона, создающих существенную угрозу жизни и здоровью людей, безопасности и экономическим интересам государства) были приостановлены с 1 ноября 2015 года. Представленные изменения предусматривают продление действия данного моратория еще на один год.

    Лента новостей