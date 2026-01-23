В Азербайджане еще на год приостанавливают проверки в сфере предпринимательства
Бизнес
- 23 января, 2026
- 12:13
В Азербайджане планируется продлить приостановку проверок в сфере предпринимательства до 1 января 2027 года.
Как сообщает Report, соответствующие изменения предлагается внести в закон "О приостановке проверок в сфере предпринимательства".
Законопроект был рассмотрен на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.
Отмечается, что в целях стимулирования развития бизнеса проверки (за исключением случаев, предусмотренных статьей 2.1 закона, создающих существенную угрозу жизни и здоровью людей, безопасности и экономическим интересам государства) были приостановлены с 1 ноября 2015 года. Представленные изменения предусматривают продление действия данного моратория еще на один год.
Последние новости
12:57
Начался суд по делу о хищениях в структурах НАНАПроисшествия
12:53
Завтра в Азербайджане не ожидается осадковЭкология
12:51
В Азербайджане предлагается внести засуху в список стихийных бедствийАПК
12:50
Зеленский: Документ о гарантии безопасности от США готов к подписаниюВ регионе
12:42
Риттер: Миссия ЕС уйдет с армянской границы после подписания мира между Баку и ЕреваномВнешняя политика
12:40
4SIM и SOCAR организовали совместную сессию на Давосском форумеЭнергетика
12:38
Надзор орган Армении: Проблем с качеством бензина из Азербайджана не зафиксированоВ регионе
12:35
Фото
В Баку представили книгу об армянской диаспоре на Ближнем ВостокеВнутренняя политика
12:26