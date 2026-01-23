İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    AMEA-nın mənimsəmədə təqsirləndirilən vəzifəli şəxslərinin məhkəməsi başlayıb

    Hadisə
    23 yanvar, 2026
    12:34
    AMEA-nın mənimsəmədə təqsirləndirilən vəzifəli şəxslərinin məhkəməsi başlayıb

    Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının (AMEA) Lənkəran Regional Elmi Mərkəzinin direktoru Mehman Əliyev, baş mühasib Hasil Əskərov, ümumi işlər üzrə direktor müavini Namik Qasımovun, eləcə də onlarla əlbir olmaqda təqsirləndirilən vətəndaş Mehman Qəribovun məhkəməsi başlayıb.

    "Report"un məlumatına görə, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Cavid Səfərlinin sədrliyi ilə keçirilən prosesdə təqsirləndirilən şəxslərin anket məlumatları dəqiqləşdirilib.

    Daha sonra cinayət işinin məhkəmə baxışına verilməsi barədə qərar qəbul olunub.

    Növbəti iclas fevralın 3-nə təyin olunub.

    Qeyd edək ki, sözügedən şəxslər barəsində Baş prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsində araşdırma aparılaraq cinayət işi başlanılıb.

    İbtidai istintaqla müəyyən olunub ki, həmin mərkəzin direktoru Mehman Əliyev baş mühasib Hasil Əskərov və ümumi işlər üzrə direktor müavini Namik Qasımov cinayət əlaqəsinə girərək vətəndaş Mehman Qəribovun köməkliyi ilə rəsmi sənədlərə yalan məlumatlar daxil ediblər.

    İstintaq materiallarında qeyd olunub ki, onlar 2023-cü ilin noyabr ayından 2025-ci ilin iyun ayınadək əmək funksiyalarını icra etməyən şəxslərə əmək haqqının ödənilməsi, qeyri-yaşayış sahəsinin icarəyə götürülməsi, işlərin yerinə yetirilməsi və xidmətlərin göstərilməsi adı ilə dövlət büdcəsinin vəsaitinin nağdlaşdırıb onlara etibar edilən külli miqdarda pul vəsaitini talayıblar.

    Mehman Əliyev və Hasil Əskərova Cinayət Məcəlləsinin 179.3.2 (külli miqdarda mənimsəmə və ya israf etmə), 308.1 (vəzifə səlahiyyətlərində sui-istifadə etmə), Namik Qasımova həmin Məcəllənin 179.2.1, 179.2.3, 179.2.4, Mehman Qəribova isə həmin Məcəllənin 32.5, 179.2.1, 32.5, 179.2.3, 32.5, 179.2.4 və digər maddələri ilə ittiham elan edilib.

    Onlar barələrində polisin nəzarəti altına vermə növündə əsas, məhkəmənin qərarı ilə Mehman Əliyev və Namik Qasımov barəsində vəzifədən kənarlaşdırma növündə əlavə qətimkan tədbiri seçilib.

    Начался суд по делу о хищениях в структурах НАНА

