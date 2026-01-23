Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Начался суд по делу о хищениях в структурах НАНА

    Происшествия
    • 23 января, 2026
    • 12:57
    Начался суд по делу о хищениях в структурах НАНА

    Началось судебное разбирательство по делу должностных лиц Лянкяранского регионального научного центра Национальной академии наук Азербайджана, обвиняемых в присвоении средств.

    Как сообщает Report, процесс проходит в Лянкяранском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Джавида Сафарли.

    На скамье подсудимых - директор центра Мехман Алиев, главный бухгалтер Хасил Аскеров, заместитель директора по общим вопросам Намик Гасымов, а также гражданин Мехман Гарибов, обвиняемый в соучастии. На заседании были уточнены анкетные данные обвиняемых и принято решение о передаче дела к судебному рассмотрению по существу.

    Очередное заседание назначено на 3 февраля.

    Уголовное дело возбуждено Главным управлением по борьбе с коррупцией при Генпрокуратуре. По версии следствия, в 2023–2025 годах обвиняемые путем внесения ложных данных в официальные документы незаконно присвоили бюджетные средства.

    В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде передачи под надзор полиции, а Мехман Алиев и Намик Гасымов также временно отстранены от должностей.

    бюджетные средства хищение госсредств судебное заседание Лянкяранский региональный научный центр НАНА тяжкие преступления
