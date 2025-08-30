    Ильхам Алиев ШОС Международный день пропавших без вести Железная дорога Баку-Агдам туризм

    В Иране задержали 8 человек по обвинению в работе на израильскую разведку

    В Иране задержали 8 человек по обвинению в работе на израильскую разведку

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) арестовал восемь человек, подозреваемых в попытке передачи израильской разведывательной службы Моссад координат секретных объектов и информацию о высокопоставленных военных.

    Как передает Report, об этом сообщает Tasnim со ссылкой на заявление КСИР.

    Согласно информации, задержанных обвиняют в предоставлении информации израильским спецслужбам в период эскалации ирано-израильского конфликта.

    В заявлении КСИР утверждается, что подозреваемые прошли специальную подготовку в Моссаде дистанционнои и были задержаны на северо-востоке Ирана до того, как смогли осуществить свои планы.

    Кроме того сообщается, что у задержанных были изъяты материалы для изготовления бомб, взрывчатых веществ и мин-ловушек.

    İranda İsrail kəşfiyyatına işləməkdə ittiham olunan 8 nəfər həbs edilib
    Iran says eight arrested for suspected links to Israel's Mossad spy agency

