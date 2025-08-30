В Иране задержали 8 человек по обвинению в работе на израильскую разведку
Другие страны
30 августа, 2025
- 13:17
Корпус стражей исламской революции (КСИР) арестовал восемь человек, подозреваемых в попытке передачи израильской разведывательной службы Моссад координат секретных объектов и информацию о высокопоставленных военных.
Как передает Report, об этом сообщает Tasnim со ссылкой на заявление КСИР.
Согласно информации, задержанных обвиняют в предоставлении информации израильским спецслужбам в период эскалации ирано-израильского конфликта.
В заявлении КСИР утверждается, что подозреваемые прошли специальную подготовку в Моссаде дистанционнои и были задержаны на северо-востоке Ирана до того, как смогли осуществить свои планы.
Кроме того сообщается, что у задержанных были изъяты материалы для изготовления бомб, взрывчатых веществ и мин-ловушек.
