В Иране задержали 8 человек по обвинению в работе на израильскую разведку

Корпус стражей исламской революции (КСИР) арестовал восемь человек, подозреваемых в попытке передачи израильской разведывательной службы Моссад координат секретных объектов и информацию о высокопоставленных военных.

Как передает Report, об этом сообщает Tasnim со ссылкой на заявление КСИР.

Согласно информации, задержанных обвиняют в предоставлении информации израильским спецслужбам в период эскалации ирано-израильского конфликта.

В заявлении КСИР утверждается, что подозреваемые прошли специальную подготовку в Моссаде дистанционнои и были задержаны на северо-востоке Ирана до того, как смогли осуществить свои планы.

Кроме того сообщается, что у задержанных были изъяты материалы для изготовления бомб, взрывчатых веществ и мин-ловушек.