İranda İsrail kəşfiyyatına işləməkdə ittiham olunan 8 nəfər həbs edilib
Digər ölkələr
- 30 avqust, 2025
- 13:28
İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu (SEPAH) İsrail kəşfiyyat xidməti Mossada gizli obyektlərin koordinatlarını və yüksək rütbəli hərbçilər haqqında məlumatları ötürməyə cəhd göstərməkdə şübhəli bilinən 8 nəfəri həbs edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Tasnim" agentliyi SEPAH-ın bəyanatına istinadən məlumat yayıb.
Məlumata görə, saxlanılanlar İran-İsrail münaqişəsinin eskalasiyası dövründə İsrail xüsusi xidmət orqanlarına məlumat verməkdə ittiham olunurlar.
SEPAH-ın bəyanatında bildirilir ki, şübhəlilər Mossadda məsafədən xüsusi təlim keçiblər və planlarını həyata keçirməzdən əvvəl İranın şimal-şərqində saxlanılıblar.
Bundan əlavə, bildirilib ki, saxlanılanlardan bomba, partlayıcı maddələr və s. götürülüb.
Son xəbərlər
14:43
Naxçıvan-Bakı avtobus reyslərinin sayı 6-ya çatdırılıbİnfrastruktur
14:22
Bu günədək azad edilmiş ərazilərdə 28 kütləvi məzarlıq müəyyən olunubDaxili siyasət
14:14
Gəncədə avtoqəza olub, bir ailənin üç üzvü xəsarət alıb - YENİLƏNİBHadisə
14:09
Yəmən husilərinin raketi İsrailə çatmadan Səudiyyə Ərəbistanında düşübDigər ölkələr
14:06
Foto
Dünya çempionatı: Azərbaycan cüdoçuları fərdi mübarizəni iki medalla başa vurublarFərdi
13:57
Azərbaycanın Avropa İttifaqı ölkələri ilə ticarət dövriyyəsi 14% artıbBiznes
13:56
Ukrayna Ali Radasının deputatı qətlə yetirilibDigər ölkələr
13:41
Azərbaycan banklarında əhalinin əmanətləri 11 %-ə yaxın artıbMaliyyə
13:40
Foto