    İranda İsrail kəşfiyyatına işləməkdə ittiham olunan 8 nəfər həbs edilib

    Digər ölkələr
    • 30 avqust, 2025
    • 13:28
    İranda İsrail kəşfiyyatına işləməkdə ittiham olunan 8 nəfər həbs edilib

    İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu (SEPAH) İsrail kəşfiyyat xidməti Mossada gizli obyektlərin koordinatlarını və yüksək rütbəli hərbçilər haqqında məlumatları ötürməyə cəhd göstərməkdə şübhəli bilinən 8 nəfəri həbs edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Tasnim" agentliyi SEPAH-ın bəyanatına istinadən məlumat yayıb.

    Məlumata görə, saxlanılanlar İran-İsrail münaqişəsinin eskalasiyası dövründə İsrail xüsusi xidmət orqanlarına məlumat verməkdə ittiham olunurlar.

    SEPAH-ın bəyanatında bildirilir ki, şübhəlilər Mossadda məsafədən xüsusi təlim keçiblər və planlarını həyata keçirməzdən əvvəl İranın şimal-şərqində saxlanılıblar.

    Bundan əlavə, bildirilib ki, saxlanılanlardan bomba, partlayıcı maddələr və s. götürülüb.

    İran   MOSSAD   İsrail   SEPAH   Kəşfiyyat  
    В Иране задержали 8 человек по обвинению в работе на израильскую разведку
    Iran says eight arrested for suspected links to Israel's Mossad spy agency

