Предотвращена контрабанда более 24 кг наркотиков из Ирана в Азербайджан
Происшествия
- 17 декабря, 2025
- 11:27
Предотвращена контрабанда более 24 килограммов наркотиков из Ирана в Азербайджан.
Как сообщает Report, об этом говорится в совместном заявлении Государственной пограничной службы и Государственного таможенного комитета.
Согласно информации, в результате пограничных поисковых и оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками на служебной территории пограничного отряда "Горадиз" была предотвращена контрабанда 24 килограммов 115 граммов наркотических средств из Ирана в Азербайджан.
По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.
Последние новости
12:12
Мусаев: В агросекторе Азербайджана действуют около 13 тыс. коммерческих организацийАПК
11:57
Российский боец уволен из UFC после третьего поражения подрядСпорт
11:56
Жапаров предложил ввести закон об обязательном участии в парламентских выборахДругие страны
11:55
Депутат: Фермер должен знать реальную стоимость своей продукцииАПК
11:48
Азербайджан увеличил ненефтегазовый экспорт в Россию на 1%Бизнес
11:46
Пакистанский фельдмаршал вновь посетит США для переговоров с ТрампомДругие страны
11:44
Председатель АПБА: В Баку усилен контроль качества продукции на сезонных ярмаркахЗдоровье
11:42
Министр: Объем продаж агропродукции на фестивалях превысил 8 млн манатовАПК
11:34