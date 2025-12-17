Предотвращена контрабанда более 24 кг наркотиков из Ирана в Азербайджан

Предотвращена контрабанда более 24 килограммов наркотиков из Ирана в Азербайджан.

Как сообщает Report, об этом говорится в совместном заявлении Государственной пограничной службы и Государственного таможенного комитета.

Согласно информации, в результате пограничных поисковых и оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками на служебной территории пограничного отряда "Горадиз" была предотвращена контрабанда 24 килограммов 115 граммов наркотических средств из Ирана в Азербайджан.

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.