    Происшествия
    • 17 декабря, 2025
    • 11:27
    Предотвращена контрабанда более 24 кг наркотиков из Ирана в Азербайджан

    Предотвращена контрабанда более 24 килограммов наркотиков из Ирана в Азербайджан.

    Как сообщает Report, об этом говорится в совместном заявлении Государственной пограничной службы и Государственного таможенного комитета.

    Согласно информации, в результате пограничных поисковых и оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками на служебной территории пограничного отряда "Горадиз" была предотвращена контрабанда 24 килограммов 115 граммов наркотических средств из Ирана в Азербайджан.

    По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

    İrandan Azərbaycana 24 kq-dan çox narkotik keçirilməsinin qarşısı alınıb

