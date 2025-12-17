Азербайджан обсудил развитие исламского банкинга с Al-Hidayah Group

Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Азербайджан обсудил с малайзийской группой компаний Al-Hidayah Group развитие исламского банкинга.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

    Согласно информации, гендиректор ЦБА Тарлан Расулов принял делегацию во главе с председателем группы компаний Дато Ку Джафаром Ку Шаари. В рамках встречи обсуждались развитие исламского финансирования, расширение ассортимента продуктов в этом направлении, а также возможности институционального сотрудничества.

    Стороны провели обмен мнениями по инициативам, направленным на развитие исламского банкинга в рамках утвержденной ЦБА "Стратегии развития финансового сектора на 2024-2026 годы".

