    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    Верховный суд Азербайджана оставил в силе приговор для экс-замминистра Украины

    Верховный суд Азербайджана оставил в силе приговор для экс-замминистра Украины

    Верховный суд Азербайджана отклонил кассационные жалобы защиты и потерпевших по делу бывшего заместителя министра оборонной промышленности Украины Константина Кучера, осужденного совместно с Олегом Крапивиным (Олегом Бакинским).

    Как сообщает Report, решение было вынесено на заседании под председательством судьи Рашада Абдулова.

    В ходе заседания прокурор также отозвал свой кассационный протест.

    Отметим, что Олег Бакинский был задержан полицией в 2024 году в Баку по обвинению в хулиганстве в отношении гражданина России. Ему вменялась статья 221.3 (хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, сопряженное с применением насилия к потерпевшему либо уничтожением или повреждением чужого имущества) УК Азербайджана. Позже ему также предъявили обвинение по статье 178.4 (мошенничество, совершенное с причинением ущерба в особо крупном размере).

    Фигурантом дела, является также и Константин Кучер, занимавший в 2010-2011 годах должность замминистра оборонной промышленности Украины по вопросам авиации. Потерпевшими признаны ОАО "Авиазапчасть", ООО "Промышленные поставки Казахстан" и владелец "Авиазапчасти" и сотрудник Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Валерий Захаренков.

    Напомним, что согласно приговору Бакинского суда по тяжким преступлениям, в отношении Олега Бакинского была применена статья 70 (условное осуждение) Уголовного кодекса. Ему было назначено условное наказание сроком 2 года 6 месяцев с испытательным сроком 6 месяцев.

    Другому обвиняемому, Константину Кучеру, был вынесен оправдательный приговор по предъявленному обвинению по статье 178.4 Уголовного кодекса. Он был признан виновным по статье 221.3 Уголовного кодекса и приговорен к лишению свободы сроком на 2 года 6 месяцев.

    Впоследствии акт амнистии был применен как к Олегу Крапивину, так и к Константину Кучеру. Так, в соответствии с актом амнистии Олег Крапивин был освобожден от условного наказания, а наказание Константина Кучера сокращено на 6 месяцев.

    "Oleq Bakinski" ilə birgə təqsirləndirilən Ukraynanın sabiq nazir müavini ilə bağlı qərar verilib
