Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    ЕС приступает к технической работе с Украиной по всем кластерам евроинтеграции

    Другие страны
    • 17 марта, 2026
    • 14:23
    ЕС приступает к технической работе с Украиной по всем кластерам евроинтеграции

    ЕС предоставил Украине "дорожную карту" по очередным трем кластерам переговоров по вступлению страны в ЕС.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом на пресс-конференции в Брюсселе заявили замминистра по европейским делам Кипра Марилена Рауна и комиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос.

    Хотя официально переговоры с Украиной не могут быть открыты из-за блокировки Венгрией, Киев уже проводит необходимые реформы в соответствии с предыдущими тремя кластерами.

    Идея под названием front-loading предполагает предоставление Украине преимущества в переговорах о вступлении после их формального начала. И к тому моменту, когда будет официальное решение о начале переговоров по евроинтеграции, их можно будет пройти в ускоренном темпе за очень короткий срок.

    "Техническая работа означает, что мы можем пройти весь процесс и проводить разъяснительные встречи. Украина уже получила рекомендации по остальным трем кластерам. Мы должны различать два компонента процесса вступления. Первый - это техническая работа, которой мы займемся сейчас. Остальное - процесс принятия решений в государствах-членах. Так что с технической точки зрения мы фактически можем завершить переговоры по всем кластерам", - заявила еврокомиссар.

    Представляющая кипрское председательство в ЕС Рауна отметила, что на встрече с украинской делегацией была подтверждена политическая поддержка реформ и интеграционных усилий Украины.

    "Ускоренная работа - это не просто технический процесс. Речь идет о подготовке почвы для надежных и содержательных переговоров. Достигнутый на данный момент прогресс демонстрирует устойчивую приверженность Украины этому процессу. Позвольте мне сказать прямо: прогресс Украины на пути к европейскому будущему при одновременной защите своего суверенитета и территориальной целостности поистине впечатляют", - сказала она.

    По словам Кос, Еврокомиссия также продолжает работу над планом действий по 10 приоритетам реформ, согласованным во Львове в декабре прошлого года.

    "Особое внимание уделяется верховенству права, борьбе с коррупцией и созданию сильных, подотчетных демократических институтов. Это является фундаментом интеграции Украины в ЕС, а также основой для ее восстановления и долгосрочного процветания", - заявила она.

    Марилена Рауна Марта Кос Вступление Украины в ЕС
    Brüssel Kiyevə üzvlük danışıqları üzrə yeni "yol xəritəsi" göndərib
    EU begins technical work with Ukraine on all EU accession clusters
    Ты - Король

