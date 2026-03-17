    17 марта, 2026
    • 13:53
    Ровшан Тагиев: Половина смертельных ДТП в Азербайджане связана с наездами на пешеходов

    Около половины всех дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом в Азербайджане составляют наезды на пешеходов.

    Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела Главного управления государственной дорожной полиции Ровшан Тагиев.

    "Этот показатель указывает на необходимость более внимательного отношения к поведению пешеходов на дорогах", - отметил Тагиев.

    По его словам, многие трагедии происходят из-за перехода дороги в неположенных местах и внезапного выхода на проезжую часть.

    "Каждая такая ситуация повышает риск аварии. Важно понимать, что преимущество в движении не всегда означает безопасность. Самый важный фактор - это внимательность, правильная оценка ситуации и соблюдение правил, поскольку при столкновении именно пешеходы оказываются наиболее уязвимой стороной и сталкиваются с самыми тяжелыми последствиями", - добавил Тагиев.

    Ровшан Тагиев Смертельные ДТП в Азербайджане
    DYP-nin şöbə rəisi: Ölümlə nəticələnən yol qəzalarının yarısı piyadavurma hallarıdır
    Ты - Король

