Ровшан Тагиев: Половина смертельных ДТП в Азербайджане связана с наездами на пешеходов

Около половины всех дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом в Азербайджане составляют наезды на пешеходов.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела Главного управления государственной дорожной полиции Ровшан Тагиев.

"Этот показатель указывает на необходимость более внимательного отношения к поведению пешеходов на дорогах", - отметил Тагиев.

По его словам, многие трагедии происходят из-за перехода дороги в неположенных местах и внезапного выхода на проезжую часть.

"Каждая такая ситуация повышает риск аварии. Важно понимать, что преимущество в движении не всегда означает безопасность. Самый важный фактор - это внимательность, правильная оценка ситуации и соблюдение правил, поскольку при столкновении именно пешеходы оказываются наиболее уязвимой стороной и сталкиваются с самыми тяжелыми последствиями", - добавил Тагиев.