Иран и ООН обсудили безопасность судоходства в Ормузском проливе
Другие страны
- 17 марта, 2026
- 14:31
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи и генсек ООН Антониу Гутерриш провели телефонный разговор.
Как сообщает Report со ссылкой на соцсети главы МИД Ирана, в ходе беседы стороны обсудили последние региональные события на фоне военных действий США и Израиля против Ирана, а также ситуацию в Ливане.
В ходе телефонного разговора Генеральный секретарь ООН изложил свои взгляды на ситуацию в районе Персидского залива, Западной Азии и безопасность судоходства.
Арагчи подчеркнул, что ситуацию в Ормузском проливе нельзя рассматривать отдельно от общей обстановки в регионе, поскольку нарушения судоходства в проливе являются следствием войны со стороны США и Израиля.
