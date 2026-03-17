Иран и ООН обсудили безопасность судоходства в Ормузском проливе

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи и генсек ООН Антониу Гутерриш провели телефонный разговор.

Как сообщает Report со ссылкой на соцсети главы МИД Ирана, в ходе беседы стороны обсудили последние региональные события на фоне военных действий США и Израиля против Ирана, а также ситуацию в Ливане.

В ходе телефонного разговора Генеральный секретарь ООН изложил свои взгляды на ситуацию в районе Персидского залива, Западной Азии и безопасность судоходства.

Арагчи подчеркнул, что ситуацию в Ормузском проливе нельзя рассматривать отдельно от общей обстановки в регионе, поскольку нарушения судоходства в проливе являются следствием войны со стороны США и Израиля.