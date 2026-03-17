Кошта: ЕС в будущем придется вести диалог с РФ по Украине
- 17 марта, 2026
- 14:05
Европейскому союзу в будущем придется вести диалог с Россией о безопасности и мире в Украине.
Как сообщает Report cо ссылкой на EFE, об этом журналистам заявил председатель Совета Европейского союза Антониу Кошта.
По его словам, время для диалога еще не пришло: блок должен продолжать усиливать давление на Москву и одновременно поддерживать Киев.
Кошта также заявил, что 27 стран "должны быть готовы" к тому, что диалог о прекращении войны, возглавляемый президентом США Дональдом Трампом, может не принести желаемых результатов.
"Сейчас мы должны избегать срыва усилий президента Трампа по достижению справедливого и прочного мира в Украине. Может наступить момент, когда президент Трамп решит не продолжать свои усилия, или, к сожалению, они потерпят неудачу. Тогда нам придется быть готовыми продолжить эти усилия и попытаться добиться справедливого и прочного мира в Украине", - отметил он.