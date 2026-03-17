    Кошта: ЕС в будущем придется вести диалог с РФ по Украине

    Европейскому союзу в будущем придется вести диалог с Россией о безопасности и мире в Украине.

    Как сообщает Report cо ссылкой на EFE, об этом журналистам заявил председатель Совета Европейского союза Антониу Кошта.

    По его словам, время для диалога еще не пришло: блок должен продолжать усиливать давление на Москву и одновременно поддерживать Киев.

    Кошта также заявил, что 27 стран "должны быть готовы" к тому, что диалог о прекращении войны, возглавляемый президентом США Дональдом Трампом, может не принести желаемых результатов.

    "Сейчас мы должны избегать срыва усилий президента Трампа по достижению справедливого и прочного мира в Украине. Может наступить момент, когда президент Трамп решит не продолжать свои усилия, или, к сожалению, они потерпят неудачу. Тогда нам придется быть готовыми продолжить эти усилия и попытаться добиться справедливого и прочного мира в Украине", - отметил он.

    Антониу Кошта Российско-украинский конфликт Дональд Трамп
    Koşta: Avropa İttifaqı Moskvaya təzyiqi artırmalı və Kiyevi dəstəkləməlidir
    ЕС приступает к технической работе с Украиной по всем кластерам евроинтеграции

    Переселившимся в Хоровлу 30 семьям вручены ключи от квартир

    Верховный суд Азербайджана оставил в силе приговор для экс-замминистра Украины

    В балансе транспортных услуг Азербайджана в прошлом году образовался профицит около $2 млрд

    Доля нефтегазового сектора в инвестициях в Азербайджан составила 78,1%

    Ровшан Тагиев: Половина смертельных ДТП в Азербайджане связана с наездами на пешеходов

    Шойгу: Против России действует система спецслужб из 56 стран

    Максат Мамытканов о приоритетах партнерства Бишкека и Баку: энергетика, логистика и авиасообщение – ИНТЕРВЬЮ

