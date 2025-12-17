Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет

    Кабмин принял решение относительно объектов заправки и газоснабжения

    Энергетика
    • 17 декабря, 2025
    • 11:05
    Кабмин принял решение относительно объектов заправки и газоснабжения

    Кабинет Министров утвердил формы бланков "Общая лицензия на установку и эксплуатацию объектов заправки и газоснабжения", "Специальная лицензия на установку объектов заправки и газоснабжения" и "Специальная лицензия на эксплуатацию объектов заправки и газоснабжения".

    Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.

    Кабмин Али Асадов
    Nazirlər Kabineti yanacaqdoldurma və qaz təchizatı obyektləri ilə bağlı qərar verib

