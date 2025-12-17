Кабмин принял решение относительно объектов заправки и газоснабжения
Энергетика
- 17 декабря, 2025
- 11:05
Кабинет Министров утвердил формы бланков "Общая лицензия на установку и эксплуатацию объектов заправки и газоснабжения", "Специальная лицензия на установку объектов заправки и газоснабжения" и "Специальная лицензия на эксплуатацию объектов заправки и газоснабжения".
Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.
