Кабмин принял решение относительно объектов заправки и газоснабжения

Кабинет Министров утвердил формы бланков "Общая лицензия на установку и эксплуатацию объектов заправки и газоснабжения", "Специальная лицензия на установку объектов заправки и газоснабжения" и "Специальная лицензия на эксплуатацию объектов заправки и газоснабжения".

Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.