В Иране отреагировали на критические высказывания Мерца

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи обвинил Германию в двойных стандартах в сфере прав человека, отреагировав на заявления канцлера Фридриха Мерца о ситуации в Иране.

Как передает Report, об этом сообщает Al-Jazeera.

По словам Арагчи, ФРГ является "одной из наименее подходящих сторон" для подобных высказываний, поскольку репутация Германии в вопросах прав человека, была "полностью подорвана" позицией Берлина по войне Израиля в секторе Газа.

Арагчи отметил, что Иран "борется с террористами, убивающими мирных жителей и полицейских".

Заявление иранского министра прозвучало после того, как Мерц публично усомнился в легитимности иранских властей, предположив, что они находятся на грани краха.

По словам канцлера, режим, который способен удерживаться у власти лишь с помощью силы, фактически обречен. Он заявил, что, по его мнению, сейчас идут последние дни и недели для действующего правительства Ирана.