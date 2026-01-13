Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В Иране отреагировали на критические высказывания Мерца

    Другие страны
    • 13 января, 2026
    • 16:06
    В Иране отреагировали на критические высказывания Мерца

    Глава МИД Ирана Аббас Арагчи обвинил Германию в двойных стандартах в сфере прав человека, отреагировав на заявления канцлера Фридриха Мерца о ситуации в Иране.

    Как передает Report, об этом сообщает Al-Jazeera.

    По словам Арагчи, ФРГ является "одной из наименее подходящих сторон" для подобных высказываний, поскольку репутация Германии в вопросах прав человека, была "полностью подорвана" позицией Берлина по войне Израиля в секторе Газа.

    Арагчи отметил, что Иран "борется с террористами, убивающими мирных жителей и полицейских".

    Заявление иранского министра прозвучало после того, как Мерц публично усомнился в легитимности иранских властей, предположив, что они находятся на грани краха.

    По словам канцлера, режим, который способен удерживаться у власти лишь с помощью силы, фактически обречен. Он заявил, что, по его мнению, сейчас идут последние дни и недели для действующего правительства Ирана.

    İran Almaniyanı insan hüquqları sahəsində ikili standartlarda ittiham edib
    Iran accuses Germany of ‘blatant double standards'

