Канцлер Германии: Действующая власть в Иране находится на грани краха

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что действующая власть в Иране "находится на грани краха".

Как передает Report со ссылкой на Tagesschau, об этом канцлер заявил журналистам в ходе визита в Индию.

По его словам, власти переживают свои "последние дни и недели".

"Режим, способный удерживаться у власти лишь за счет насилия, фактически уже обречен", - подчеркнул канцлер.

Он также осудил действия иранских сил безопасности против мирных демонстрантов, назвав их чрезмерными и жестокими, и призвал власти страны защищать граждан, а не запугивать их.

Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль также жестко раскритиковал руководство Ирана, и призвал усилить санкционное давление на Тегеран.

Вадефуль сообщил, что Берлин будет добиваться расширения санкций, включая возможное внесение иранского руководства в террористический санкционный список ЕС, чему пока мешает требование единогласия. Он подчеркнул важность демонстрации международной солидарности с иранским народом и отметил, что Германия и США намерены продвигать совместное заявление стран G7.

Отметим, что протесты начались в Иране 28 декабря после внезапного обвала национальной валюты и с тех пор охватили по меньшей мере 46 городов страны. По имеющимся данным, погибли десятки людей, включая как минимум пятерых детей, многие получили ранения. Интернет и мобильная связь были отключены в республике вечером 8 января, что серьезно ограничило доступ к информации на фоне эскалации насилия.