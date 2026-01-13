Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Канцлер Германии: Действующая власть в Иране находится на грани краха

    Другие страны
    • 13 января, 2026
    • 15:35
    Канцлер Германии: Действующая власть в Иране находится на грани краха

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что действующая власть в Иране "находится на грани краха".

    Как передает Report со ссылкой на Tagesschau, об этом канцлер заявил журналистам в ходе визита в Индию.

    По его словам, власти переживают свои "последние дни и недели".

    "Режим, способный удерживаться у власти лишь за счет насилия, фактически уже обречен", - подчеркнул канцлер.

    Он также осудил действия иранских сил безопасности против мирных демонстрантов, назвав их чрезмерными и жестокими, и призвал власти страны защищать граждан, а не запугивать их.

    Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль также жестко раскритиковал руководство Ирана, и призвал усилить санкционное давление на Тегеран.

    Вадефуль сообщил, что Берлин будет добиваться расширения санкций, включая возможное внесение иранского руководства в террористический санкционный список ЕС, чему пока мешает требование единогласия. Он подчеркнул важность демонстрации международной солидарности с иранским народом и отметил, что Германия и США намерены продвигать совместное заявление стран G7.

    Отметим, что протесты начались в Иране 28 декабря после внезапного обвала национальной валюты и с тех пор охватили по меньшей мере 46 городов страны. По имеющимся данным, погибли десятки людей, включая как минимум пятерых детей, многие получили ранения. Интернет и мобильная связь были отключены в республике вечером 8 января, что серьезно ограничило доступ к информации на фоне эскалации насилия.

    Германия Иран Фридрих Мерц Йоханн Вадефуль Протесты в Иране санкции
    Almaniya Kansleri: İranda hakimiyyət son günlərini yaşayır

    Последние новости

    16:02

    В Загатале произошло ДТП, есть погибший и пострадавший

    Происшествия
    16:00

    Счетная палата выявила проблемы в учете госдолга Азербайджана

    Финансы
    15:54

    Азербайджан с 2008 года привлек свыше $9 млрд суверенного финансирования

    Финансы
    15:51

    Ильхам Алиев ознакомился с работами, проделанными в селе Ашагы Оратаг Агдеринского района

    Внутренняя политика
    15:49

    Ильхам Алиев ознакомился с работами, проделанными в селе Хейвалы Агдеринского района - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    15:48

    Баба Рзаев: В 2025 году на освобожденных территориях произведено 750 млн кВт/ч "зеленой" энергии

    Энергетика
    15:44

    Верховная Рада поддержала увольнение Шмыгаля с должности минобороны Украины

    Другие страны
    15:43
    Фото

    Президент принял участие в открытии гидроэлектростанции "Гозлукёрпю" в Агдеринском районе - ОБНОВЛЕНО

    Энергетика
    15:41

    Швейцария присоединилась к санкциям ЕС в отношении РФ

    Другие страны
    Лента новостей