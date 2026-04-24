Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    В иракский порт прибыл танкер для загрузки нефти на фоне блокады Ормуза

    • 24 апреля, 2026
    • 14:40
    В иракский порт прибыл танкер для загрузки нефти на фоне блокады Ормуза

    На юг Ирака сегодня прибыл очередной нефтяной танкер, готовый загрузить 2 млн баррелей нефти на одном из морских терминалов в Басре, главном экспортном центре государства.

    Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

    Отмечается, что судно Helga под флагом Коморских островов стало вторым танкером, прибывшим в Басру после очередного закрытия Ормузского пролива, через который транспортируется основная часть иракской нефти

    Ирак 17 апреля возобновил экспорт нефти с юга страны впервые с момента начала конфликта на Ближнем Востоке.

    На фоне невозможности экспортировать нефть через Ормузский пролив и критической заполненности нефтехранилищ сократил добычу практически на всех месторождениях. До начала американо-израильского конфликта с Ираном страна добывала 4,3 млн б/с.

    Напомним, 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по ряду городов. В тот же день в результате этих ударов погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива. Также Тегеран ограничил движение через Ормузский пролив, фактически остановив большую часть экспорта углеводородов и других товаров.

    В ночь на 8 апреля 2026 года Иран, США и их союзники договорились о двухнедельном прекращении огня.

    11–12 апреля в Исламабаде при посредничестве Пакистана состоялись переговоры между Ираном и США. После продолжительных обсуждений стороны завершили встречу без достижения соглашения.

    В качестве средства давления на Тегеран США объявили о блокаде иранских портов и прохода через Ормузский пролив. В свою очередь, Иран заявил, что Ормуз уже закрыт для судов, следующих в страны Персидского залива. Ситуация в регионе, в свою очередь, спровоцировала мировой энергетический кризис.

