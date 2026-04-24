    • 24 aprel, 2026
    İraq Hörmüz boğazının bağlanmasına baxmayaraq neft ixracını davam etdirir

    Bu gün İraqın cənubuna, dövlətin əsas ixrac mərkəzi olan Bəsrədəki dəniz terminallarının birinə 2 milyon barel neft yükləmək üçün növbəti neft tankeri gəlib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" mənbələrə istinadən məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, Komor adaları bayrağı altında üzən "Helga" gəmisi, İraq neftinin əsas hissəsinin nəql olunduğu Hörmüz boğazının növbəti dəfə bağlanmasından sonra Bəsrəyə gələn ikinci tanker olub

    İraq aprelin 17-də Yaxın Şərqdə münaqişə başlayandan bəri ilk dəfə olaraq ölkənin cənubundan neft ixracını bərpa edib.

    Hörmüz boğazı vasitəsilə neft ixracının qeyri-mümkünlüyü və neft anbarlarının kritik həddə dolması fonunda demək olar ki, bütün yataqlarda hasilatı azaldıb. ABŞ və İsrailin İranla münaqişəsi başlayana qədər ölkə sutkada 4,3 milyon barel neft hasil edirdi.

    Son xəbərlər

    20:50

    Yunanıstan və Azərbaycan təhsil sahəsində əməkdaşlığı müzakirə ediblər

    Xarici siyasət
    20:42

    Türkiyə XİN: Cənubi Qafqazda yaranan sülh bəzi qüvvələrə verilən güclü bir cavabdır

    Region
    20:36

    Aİ İrana qarşı sanksiyaların yumşaldılması üçün əsas görmür

    Digər ölkələr
    20:34

    Azərbaycanın qadın güləşçisi Jalə Əliyeva Avropa çempionatında bürünc medal qazanıb

    Fərdi
    20:26

    "Real"ın futbolçusu Dani Seballos baş məşqçi ilə münaqişə yaşadığı üçün heyətdən kənarlaşdırılıb

    Futbol
    20:25

    CNN: Tramp Uitkoff və Kuşneri İranla danışıqlar üçün Pakistana göndərir

    Digər ölkələr
    20:20

    Azərbaycan və Lüksemburq Xarici İşlər nazirlikləri arasında siyasi məsləhətləşmələr olub

    Xarici siyasət
    20:20

    Avropa liderləri Mertsin Ukraynanın Aİ-yə "aralıq inteqrasiyası"ı təklifini dəstəkləyib

    Digər ölkələr
    20:12

    Xankəndidə şəhərdaxili avtobus marşrutları fəaliyyətə başlayır

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti