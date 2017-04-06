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    В Ираке в результате нападения боевиков ИГ погибли 32 человека

    Количество жертв может возрасти© islamidavet.com

    Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ Жилой район в городе Тикрит в северной иракской провинции Салах-эд-Дин подвергся нападению боевиков, что привело к гибели 32 человек, еще 28 получили ранения.

    Как передает Report, об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на источник в городской полиции.

    По данным, группа из семи боевиков ИГ в форме военнослужащих правительственных войск напала на южный квартал района Зухур в Тикрите, после чего проникла в жилые дома, где открыла беспорядочный огонь по их жителям. По словам источника, среди погибших и пострадавших много мирных жителей, количество жертв может возрасти.

    Сотрудники службы безопасности Ирака развернули немедленный поиск нападавших. Они уничтожили двух террористов, еще один смертник привел в действие закрепленное на его теле взрывное устройство.

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