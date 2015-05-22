​В Ираке убит один из лидеров ИГИЛ

Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ В результате проведенных в различных городах Ирака военных операций было убито 86 боевиков ИГИЛ.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство "Anadolu", в связи с этим министерство обороны Ирака распространило письменное заявление.

В министерстве отметили, что в результате операций, проведенных под руководством американских военнослужащих в районе Бейджи провинции Салахаддин, Рамади в провинции Анбар, Хавидже в Керкуке, центре Мосула, районах Телафер и Шарафеддин, были убиты 31 боевиков.

В ходе операции, проведенной иракскими силами безопасности в районе Керме провинции Анбар был обезврежен местный лидер ИГИЛ Абу Абдуллах аш-Шами.

В Анбарском регионе Хусейбийе убито 24, ранено 19 террористов. В операциях в Керме уничтожено 23, а при операциях на других территориях - 7 террористов.