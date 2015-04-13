В Ираке убит один из главарей "Исламского государства"

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ В Ираке убит один из главарей террористической группировки "Исламское государство" (ИГ), известный под именем Абу Мариа, сообщает Report cо ссылкой на ТАСС.

По данным иранского государственного телеканала IRIB, террорист был убит к северо-востоку от города Тикрита в ходе операции по зачистке от остатков банд группировки, которую проводили вооруженные силы Ирака. Операция проводилась на основе полученных данных иракской разведки. Были также уничтожены несколько помощников главаря.

Абу Мариа, как утверждает IRIB, был самопровозглашенным "губернатором" двух районов в провинции Салах-эд-Дин от "Исламского государства".