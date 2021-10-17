В Ираке турецкая армия ликвидировала террористов РКК

На севере Ирака нейтрализованы четыре террориста PKK.

На севере Ирака нейтрализованы четыре террориста PKK.

Как передает Report, об этом сообщает Министерство национальной обороны Турции.

По объектам боевиков в зонах антитерористических операций Pençe Kaplan и Pençe Şimşek нанесены артиллерийские удары, а также задействованы ударные вертолеты ATAK.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что Турция продолжит решительную борьбу с терроризмом в регионе.

Террористы РКК совершают кровавые теракты, чтобы дестабилизировать ситуацию и расколоть Турцию.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что с 1984 года, когда боевики РКК впервые осуществили кровавое преступление в Турции и до марта 2020 года, от рук этой кровавой организации погибли 7 500 сотрудников сил безопасности Турции и 6 800 мирных жителей.