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В Ираке турецкая армия ликвидировала террористов РКК

В Ираке турецкая армия ликвидировала террористов РКК На севере Ирака нейтрализованы четыре террориста PKK.
Другие страны
17 октября 2021 г. 06:14
В Ираке турецкая армия ликвидировала террористов РКК

На севере Ирака нейтрализованы четыре террориста PKK.

Как передает Report, об этом сообщает Министерство национальной обороны Турции.

По объектам боевиков в зонах антитерористических операций Pençe Kaplan и Pençe Şimşek нанесены артиллерийские удары, а также задействованы ударные вертолеты ATAK.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что Турция продолжит решительную борьбу с терроризмом в регионе.

Террористы РКК совершают кровавые теракты, чтобы дестабилизировать ситуацию и расколоть Турцию.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что с 1984 года, когда боевики РКК впервые осуществили кровавое преступление в Турции и до марта 2020 года, от рук этой кровавой организации погибли 7 500 сотрудников сил безопасности Турции и 6 800 мирных жителей.

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Версия на азербайджанском языке İraqın şimalında 4 PKK terrorçusu zərərsizləşdirilib

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