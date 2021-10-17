В Ираке турецкая армия ликвидировала террористов РКК

На севере Ирака нейтрализованы четыре террориста PKK.
Как передает Report, об этом сообщает Министерство национальной обороны Турции.
По объектам боевиков в зонах антитерористических операций Pençe Kaplan и Pençe Şimşek нанесены артиллерийские удары, а также задействованы ударные вертолеты ATAK.
В оборонном ведомстве подчеркнули, что Турция продолжит решительную борьбу с терроризмом в регионе.
Террористы РКК совершают кровавые теракты, чтобы дестабилизировать ситуацию и расколоть Турцию.
Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что с 1984 года, когда боевики РКК впервые осуществили кровавое преступление в Турции и до марта 2020 года, от рук этой кровавой организации погибли 7 500 сотрудников сил безопасности Турции и 6 800 мирных жителей.