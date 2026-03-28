Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз

    В Ираке при ударе по штабу "Аль-Хашд аш-Шааби" погибли три человека

    Другие страны
    • 28 марта, 2026
    • 21:39
    В Ираке при ударе по штабу Аль-Хашд аш-Шааби погибли три человека

    В результате авиаудара по штабу шиитского народного ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" в Ираке погибли по меньшей мере три человека, еще семь получили ранения.

    Как передает Report со ссылкой на Al Jazeera, об этом сообщил источник в службе безопасности Ирака.

    Согласно информации, удар был нанесен в районе аэропорта Киркука на севере страны.

    На фоне продолжающейся военной операции США и Израиля против Ирана в Ираке в результате американских авиаударов по позициям шиитского ополчения уже погибли десятки бойцов.

    Ранее МИД Ирака сообщил о вызове временного поверенного в делах США в Багдаде и вручении ему ноты протеста в связи с ударами по штабу "Аль-Хашд аш-Шааби" в провинции Анбар, а также по штабу курдских сил безопасности в Эрбиле.

    Отметим, что формирования "Аль-Хашд аш-Шааби" были созданы в период борьбы с террористической группировкой ИГ и сыграли значительную роль в ее разгроме. В настоящее время ополчение официально входит в состав вооруженных сил Ирака. В то же время Вашингтон рассматривает данную структуру как проиранскую силу, связанную с Тегераном.

    Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана Аль-Хашд аш-Шааби
    Последние новости

