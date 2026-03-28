В Ираке при ударе по штабу "Аль-Хашд аш-Шааби" погибли три человека

В результате авиаудара по штабу шиитского народного ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" в Ираке погибли по меньшей мере три человека, еще семь получили ранения.

Как передает Report со ссылкой на Al Jazeera, об этом сообщил источник в службе безопасности Ирака.

Согласно информации, удар был нанесен в районе аэропорта Киркука на севере страны.

На фоне продолжающейся военной операции США и Израиля против Ирана в Ираке в результате американских авиаударов по позициям шиитского ополчения уже погибли десятки бойцов.

Ранее МИД Ирака сообщил о вызове временного поверенного в делах США в Багдаде и вручении ему ноты протеста в связи с ударами по штабу "Аль-Хашд аш-Шааби" в провинции Анбар, а также по штабу курдских сил безопасности в Эрбиле.

Отметим, что формирования "Аль-Хашд аш-Шааби" были созданы в период борьбы с террористической группировкой ИГ и сыграли значительную роль в ее разгроме. В настоящее время ополчение официально входит в состав вооруженных сил Ирака. В то же время Вашингтон рассматривает данную структуру как проиранскую силу, связанную с Тегераном.