В Ираке около 400 человек отравились фалафелем, есть погибшие

Почти 400 человек госпитализированы с пищевым отравлением, предположительно фалафелем, в провинции Майсан на востоке Ирака.

Почти 400 человек госпитализированы с пищевым отравлением, предположительно фалафелем, в провинции Майсан на востоке Ирака.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , об этом сообщает местный департамент здравоохранения.

«Отравились 390 граждан, большинство выписаны из больниц. 17 человек остаются в отделении интенсивной терапии, их состояние критическое», — заявили в департаменте. По данным ведомства, один человек скончался.

Местные власти начали расследование по факту случившегося. К настоящему времени по решению суда задержан владелец ресторана и шестеро других подозреваемых.

«Я собственными глазами наблюдал, когда иногда покупал хлеб с фалафелем или шаурму, как пот, льющийся у рабочих, готовящих их, смешивается с ингредиентами», — заявил местный житель Sky News Arabia.

Также сообщается, что местные жители разгромили ресторан, где якобы подавали испорченное блюдо. Люди в соцсетях также критиковали медленные темпы привлечения к ответственности владельцев и сотрудников ресторана, требуя наложения на них самых суровых санкций.