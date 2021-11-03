В Ираке около 400 человек отравились фалафелем, есть погибшие

Почти 400 человек госпитализированы с пищевым отравлением, предположительно фалафелем, в провинции Майсан на востоке Ирака.
«Отравились 390 граждан, большинство выписаны из больниц. 17 человек остаются в отделении интенсивной терапии, их состояние критическое», — заявили в департаменте. По данным ведомства, один человек скончался.
Местные власти начали расследование по факту случившегося. К настоящему времени по решению суда задержан владелец ресторана и шестеро других подозреваемых.
«Я собственными глазами наблюдал, когда иногда покупал хлеб с фалафелем или шаурму, как пот, льющийся у рабочих, готовящих их, смешивается с ингредиентами», — заявил местный житель Sky News Arabia.
Также сообщается, что местные жители разгромили ресторан, где якобы подавали испорченное блюдо. Люди в соцсетях также критиковали медленные темпы привлечения к ответственности владельцев и сотрудников ресторана, требуя наложения на них самых суровых санкций.