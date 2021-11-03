О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Ираке около 400 человек отравились фалафелем, есть погибшие

В Ираке около 400 человек отравились фалафелем, есть погибшие Почти 400 человек госпитализированы с пищевым отравлением, предположительно фалафелем, в провинции Майсан на востоке Ирака.
Другие страны
3 ноября 2021 г. 00:58
В Ираке около 400 человек отравились фалафелем, есть погибшие

Почти 400 человек госпитализированы с пищевым отравлением, предположительно фалафелем, в провинции Майсан на востоке Ирака.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает местный департамент здравоохранения.

«Отравились 390 граждан, большинство выписаны из больниц. 17 человек остаются в отделении интенсивной терапии, их состояние критическое», — заявили в департаменте. По данным ведомства, один человек скончался.

Местные власти начали расследование по факту случившегося. К настоящему времени по решению суда задержан владелец ресторана и шестеро других подозреваемых.

«Я собственными глазами наблюдал, когда иногда покупал хлеб с фалафелем или шаурму, как пот, льющийся у рабочих, готовящих их, смешивается с ингредиентами», — заявил местный житель Sky News Arabia.

Также сообщается, что местные жители разгромили ресторан, где якобы подавали испорченное блюдо. Люди в соцсетях также критиковали медленные темпы привлечения к ответственности владельцев и сотрудников ресторана, требуя наложения на них самых суровых санкций.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое важное

Минобразования Грузии о причинах закрытия азербайджаноязычных школ
Минобразования Грузии о причинах закрытия азербайджаноязычных школ
2 ноября 2021 г. 15:57
Азерэнержи: В ближайшее время Агдам будет обеспечен электроэнергией
"Азерэнержи": В ближайшее время Агдам будет обеспечен электроэнергией
2 ноября 2021 г. 14:26
Выявлены случаи, когда родственники длительное время получают пенсию умершего человека
Выявлены случаи, когда родственники длительное время получают пенсию умершего человека
2 ноября 2021 г. 12:52
Холода дают о себе знать - когда в школах включат отопление?
Холода дают о себе знать - когда в школах включат отопление?
2 ноября 2021 г. 12:43
Посол: Израиль хочет помочь в восстановлении освобожденных территорий 
Посол: Израиль хочет помочь в восстановлении освобожденных территорий 
2 ноября 2021 г. 12:17
В Баку обвиняемая в мошенничестве заявила о передаче денег экс-ректору БСУ
В Баку обвиняемая в мошенничестве заявила о передаче денег экс-ректору БСУ
1 ноября 2021 г. 15:03
Проводится экспертиза обнаруженных останков шехидов I Карабахской войны
Проводится экспертиза обнаруженных останков шехидов I Карабахской войны
1 ноября 2021 г. 12:54
В Азербайджане предложены госпошлины на регистрацию легкового автомобиля 
В Азербайджане предложены госпошлины на регистрацию легкового автомобиля 
1 ноября 2021 г. 11:05
В этом году 248 детям дали имя Полад, 65 - Худаяр
В этом году 248 детям дали имя Полад, 65 - Худаяр
1 ноября 2021 г. 10:30
Названы популярные имена для новорожденных в этом году в Азербайджане
Названы популярные имена для новорожденных в этом году в Азербайджане
1 ноября 2021 г. 09:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi