В Ираке обнаружено массовое захоронение с телами 400 жертв боевиков ИГИЛ

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Массовое захоронение с телами около 400 человек, убитых боевиками террористической группировки ИГИЛ, найдено на севере Ирака.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в субботу новостной портал Al Baghdadia News со ссылкой на источники в силовых структурах страны.

По их данным, останки тел обнаружены неподалеку от Киркука в районе города Эль-Хувейджа. Как отмечает портал, захоронение находится на территории использовавшейся ранее американскими военными базы, захваченной террористами во время начатой ими масштабной экспансии в Ираке летом 2014 года.