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    В Ираке обнаружено массовое захоронение с телами 400 жертв боевиков ИГИЛ

    Останки тел обнаружены неподалеку от Киркука в районе города Эль-Хувейджа

    Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Массовое захоронение с телами около 400 человек, убитых боевиками террористической группировки ИГИЛ, найдено на севере Ирака.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в субботу новостной портал Al Baghdadia News со ссылкой на источники в силовых структурах страны.

    По их данным, останки тел обнаружены неподалеку от Киркука в районе города Эль-Хувейджа. Как отмечает портал, захоронение находится на территории использовавшейся ранее американскими военными базы, захваченной террористами во время начатой ими масштабной экспансии в Ираке летом 2014 года.

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