В Ираке объявили экстренные каникулы из-за 50-градусной жары

Баку. 30 июля. REPORT.AZ/ Из-за аномально высоких температур правительство Ирака с четверга вводит обязательные четырехдневные "каникулы".

Как передает Report со ссылкой на ИА Росбалт, столбик термометра в ближайшее время превысит отметку в 50 градусов Цельсия, говорят синоптики.

Жителям рекомендуется без особой необходимости не покидать дома. В июле властям страны приходится уже второй раз прибегать к такой мере. Высокие летние температуры обычны для Ирака, но повсеместные отключения подачи электричества и воды осложняют жизнь людей.