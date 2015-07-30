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    В Ираке объявили экстренные каникулы из-за 50-градусной жары

    Из-за аномально высоких температур правительство Ирака с четверга вводит четырехдневные каникулы

    Баку. 30 июля. REPORT.AZ/ Из-за аномально высоких температур правительство Ирака с четверга вводит обязательные четырехдневные "каникулы". 

    Как передает Report со ссылкой на ИА Росбалт, столбик термометра в ближайшее время превысит отметку в 50 градусов Цельсия, говорят синоптики. 

    Жителям рекомендуется без особой необходимости не покидать дома. В июле властям страны приходится уже второй раз прибегать к такой мере. Высокие летние температуры обычны для Ирака, но повсеместные отключения подачи электричества и воды осложняют жизнь людей.

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