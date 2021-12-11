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В Ираке нейтрализованы террористы РКК

В Ираке нейтрализованы террористы РКК Артиллерийские части ВС Турции нейтрализовали двух террористов PKK в районе Зап на севере Ирака.
Другие страны
11 декабря 2021 г. 06:13
В Ираке нейтрализованы террористы РКК

Артиллерийские части ВС Турции нейтрализовали двух террористов PKK в районе Зап на севере Ирака.

Как передает Report, об этом сообщает министерство национальной обороны Турции в Twitter.

Эффективная борьба с террористами продолжается со всей решимостью, говорится в сообщении.

Террористы РКК совершают кровавые теракты, чтобы дестабилизировать ситуацию и расколоть Турцию.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что с 1984 года, когда боевики РКК впервые осуществили преступление в Турции, и до марта 2020 года от рук этой кровавой организации погибли 7 500 сотрудников турецких сил безопасности и 6 800 мирных жителей.

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