В Ираке нейтрализованы террористы РКК

Артиллерийские части ВС Турции нейтрализовали двух террористов PKK в районе Зап на севере Ирака.

Артиллерийские части ВС Турции нейтрализовали двух террористов PKK в районе Зап на севере Ирака.

Как передает Report, об этом сообщает министерство национальной обороны Турции в Twitter.

Эффективная борьба с террористами продолжается со всей решимостью, говорится в сообщении.

Террористы РКК совершают кровавые теракты, чтобы дестабилизировать ситуацию и расколоть Турцию.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что с 1984 года, когда боевики РКК впервые осуществили преступление в Турции, и до марта 2020 года от рук этой кровавой организации погибли 7 500 сотрудников турецких сил безопасности и 6 800 мирных жителей.