В Ираке наступил день тишины в преддверии парламентских выборов

В Ираке наступил день тишины в преддверии шестых по счету выборов с 2005 года в Совет представителей (парламент), которые начнутся 9 ноября и продолжатся 11 ноября.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщила Независимая избирательная комиссия Ирака.

Сообщается, что за 329 депутатских мандатов будут бороться около 7,8 тыс. кандидатов. Голосование сперва затронет работников силовых ведомств и вынужденно перемещенных лиц, их общее число оценивается в более чем 1,3 млн человек.

Всеобщее голосование состоится 11 ноября, более 29 млн граждан.

По данным опросов, правящая коалиция "Восстановление и развитие" под руководством действующего премьера Мухаммеда Шиа ас-Судани получит 50 мандатов. Ожидается, что 38 мест сможет занять блок бывшего главы правительства Нури аль-Малики - "Правовое государство", в то время как коалиция "Такаддум" ("Прогресс"), возглавляемая бывшим спикером парламента Мухаммедом аль-Халбуси - 26 мандатов.