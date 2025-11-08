İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30 Hərbi parad
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30 Hərbi parad

    İraqda parlament seçkiləri ərəfəsində sükut günü başlayıb

    Digər ölkələr
    • 08 noyabr, 2025
    • 18:20
    İraqda parlament seçkiləri ərəfəsində sükut günü başlayıb

    İraqda Nümayəndələr Şurasına (parlament) 2005-ci ildən bəri sayca altıncı seçkilər ərəfəsində sükut günü başlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İraqın Müstəqil Seçki Komissiyası məlumat yayıb.

    Seçkilər noyabrın 9-da başlayacaq və ayın 11-nə qədər davam edəcək.

    329 deputat mandatı uğrunda təxminən 7,8 min namizəd mübarizə aparacaq.

    Ümumi səsvermə noyabrın 11-də baş tutacaq.

    Sorğu məlumatlarına görə, hazırkı baş nazir Məhəmməd Şiya əs-Sudaninin rəhbərlik etdiyi hakim "Bərpa və İnkişaf" koalisiyası 50 mandat qazanacaq. Keçmiş hökumət başçısı Nuri əl-Malikinin "Hüquqi dövlət" blokunun 38 yer, parlamentin keçmiş spikeri Məhəmməd əl-Halbusinin rəhbərlik etdiyi "Takaddum" ("Tərəqqi") koalisiyasının isə 26 mandat qazanacağı gözlənilir.

    İraq parlament seçkiləri
    В Ираке наступил день тишины в преддверии парламентских выборов

    Son xəbərlər

    18:53

    Tanzaniyada müxalifət nümayəndəsi kütləvi iğtişaşlarla bağlı həbs edilib

    Digər ölkələr
    18:40
    Foto

    Azərbaycan Ordusunda Zəfərin beşinci ildönümü qeyd edilib

    Hərbi
    18:37

    Azərbaycan cüdoçusu VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarında ikinci yeri tutub

    Fərdi
    18:30
    Foto

    Sumqayıtda Zəfər Günü konsert proqramı ilə davam edib - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    18:25

    Bakı Metropoliteni iş rejimini 1 saat uzadacaq

    İnfrastruktur
    18:23

    Şahbaz Şərifin Azərbaycana səfəri başa çatıb

    Xarici siyasət
    18:21

    Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Azərbaycana səfəri başa çatıb

    Xarici siyasət
    18:20

    İraqda parlament seçkiləri ərəfəsində sükut günü başlayıb

    Digər ölkələr
    18:19

    Azərbaycan, Türkiyə prezidentləri və Pakistanın Baş nazirinin üçtərəfli görüşü olub

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti