В Ираке казнят сестру бывшего главаря ИГИЛ

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Центральный уголовный суд Ирака вынес смертный приговор сестре бывшего главаря террористической группировки ИГ в Ираке Абу Умара аль-Багдади.

Как передает Report, об этом сообщает местный телеканал Al Sumaria.

Террорист, настоящее имя которого Хамид аз-Зауи, в 2006-2010 годах возглавлял иракскую ячейку "Аль-Каиды", или "Исламское государство Ирака", которое затем переродилось в ИГ. Он был убит в результате американского авиаудара в 2010 году и его преемником стал нынешний главарь ИГ Абу Бакр аль-Багдади.

"Центральный уголовный суд рассмотрел дело одной из обвиняемых, это сестра главаря террористической группировки "Аль-Каида" Абу Умара аль-Багдади, состоящая в террористических группировках", - цитирует канал представителя суда Абдель-Саттара Берекдара. Он отметил, что приговор вынесен в соответствии с иракским законом о борьбе с терроризмом.

Берекдар добавил, что подсудимая созналась в участии в террористических группировках, она оказывала "логистическую поддержку и помощь в осуществлении их преступных действий" и финансировала боевиков. По его словам, муж осужденной, также террорист, был приговорен к казни ранее. Отмечается, что женщина, чье имя не называется, будет повешена.