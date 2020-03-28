​В Иордании зарегистрировали первую смерть из-за коронавируса

Первый пациент, заразившийся коронавирусом, умер в субботу в госпитале им. принца Хамзы в Аммане.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил главный врач госпиталя Абдель Раззак аль-Хашман.

"83-летняя иорданка, организм которой был ослаблен сильным отравлением, умерла от коронавируса", - заявил он. По словам главврача, женщина была доставлены в госпиталь из частной клиники, где была ранее инфицирована.

Министр здравоохранения королевства Саад Джабер сообщил, что число инфицированных в стране выросло за последние дни до 237 человек. Он отметил, что состояние троих пациентов тяжелое, им требуется интенсивный курс лечения.