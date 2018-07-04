В Индонезии в результате крушения парома погибли 24 человека

Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ Число погибших при крушении парома у индонезийского острова Сулавеси во вторник достигло 24 человек, среди них есть дети.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на представителя индонезийского Национального агентства по предотвращению стихийных бедствий Сутопо Пурво Нугрохо.

"Пассажиры все еще находятся на борту из-за дождя и высоких волн. Эвакуация продолжается", - указал он. Спасателям удалось обнаружить живыми 74 человека, судьба еще 41 на данный момент остается неизвестной, добавил он.