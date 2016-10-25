В Индонезии в обрушившейся шахте завалены не менее 11 золотоискателей

Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ Не менее 11 жителей Индонезии, занимавшихся нелегальной добычей золота, оказались завалены породой при обрушении шахты 25-метровой глубины близ деревни Симпанг-Парит в отдаленном районе провинции Джамби на острове Суматра, заявил шеф местной полиции Мунгаран Картагуна (Munggaran Kartaguna).

Как передает Report, об этом сообщает интернет-портал Detik.com.

"Согласно полученному нами сообщению, число заваленных (породой) шахтеров достигает 11", — цитирует полицейского во вторник новостной интернет-портал.

По его словам, на место катастрофы направлена сводная бригада спасателей, однако ее прибытие задерживается в связи с тем, что до шахты можно добраться лишь по реке, борясь с сильным течением.

О состоянии заваленных шахтеров информации пока нет, заключил Картагуна.