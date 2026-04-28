В Индонезии столкнулись два поезда: 14 погибли, десятки пострадали
- 28 апреля, 2026
- 10:12
В Индонезии, в районе столицы Джакарта, произошло столкновение двух поездов.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Reuters.
В результате происшествия погибли 14 человек, еще 84 получили ранения.
Спасательные службы завершили операцию по извлечению выживших, оказавшихся заблокированными под обломками.
Причины инцидента не раскрываются.
