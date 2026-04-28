    В Индонезии столкнулись два поезда: 14 погибли, десятки пострадали

    • 28 апреля, 2026
    • 10:12
    В Индонезии столкнулись два поезда: 14 погибли, десятки пострадали

    В Индонезии, в районе столицы Джакарта, произошло столкновение двух поездов.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Reuters.

    В результате происшествия погибли 14 человек, еще 84 получили ранения.

    Спасательные службы завершили операцию по извлечению выживших, оказавшихся заблокированными под обломками.

    Причины инцидента не раскрываются.

    Индонезия Столкновение поездов
    İndoneziyada iki qatar toqquşub: 14 nəfər ölüb, onlarla insan xəsarət alıb
    Indonesia train crash toll rises to 14 as rescuers complete evacuation

    17:21
    Видео

    Число погибших при пожаре в Москве выросло до восьми - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    17:12
    Фото

    В Баку при поддержке УЕФА прошел семинар по защите прав детей

    Футбол
    17:10

    Роберт Абела объявил досрочные выборы на Мальте на фоне эскалации на Ближнем Востоке

    Другие страны
    17:08

    Рэнкинг страховых компаний Азербайджана по объему страховых выплат (январь-март, 2026 г.)

    Финансы
    17:07

    Рэнкинг страховых компаний Азербайджана по объему страховых премий (январь-март, 2026)

    Финансы
    17:04

    Сборная Азербайджана по мини-футболу возглавила мировой рейтинг

    Футбол
    17:01
    Фото

    Report и Baku TV подписали меморандум о сотрудничестве с китайским агентством CCTV+

    Медиа
    16:57
    Фото

    Переселившимся в поселок Гырмызы базар 16 семьям вручены ключи от квартир

    Внутренняя политика
    16:57

    Сухейль Аль-Мазруи: Сейчас подходящий момент для выхода ОАЭ из ОПЕК

    Энергетика
    Лента новостей