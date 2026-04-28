В Индонезии столкнулись два поезда: 14 погибли, десятки пострадали

В Индонезии, в районе столицы Джакарта, произошло столкновение двух поездов.

В результате происшествия погибли 14 человек, еще 84 получили ранения.

Спасательные службы завершили операцию по извлечению выживших, оказавшихся заблокированными под обломками.

Причины инцидента не раскрываются.