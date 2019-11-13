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В Индонезии шесть человек пострадали при взрыве в полицейском участке

​В Индонезии шесть человек пострадали при взрыве в полицейском участке
По меньшей мере шесть человек получили ранения в результате срабатывания взрывного устройства в полицейском участке на западе Индонезии
© The Daily Star

По меньшей мере шесть человек получили ранения в результате срабатывания взрывного устройства в полицейском участке на западе Индонезии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, по предварительным данным, его привел в действие террорист-смертник.

Представители полиции сообщили, что в результате взрыва пострадали шесть человек, среди них нет тяжело раненых.

Также отмечается, что среди раненых есть четыре сотрудника полиции. Наряду с этим, взрыв повредил три полицейских автомобиля.

В настоящий момент проводятся следственные действия по установлению обстоятельств произошедшего, ведутся поиски организаторов. Ответственность за взрыв пока не взяла на себя ни одна из действующих в этом регионе экстремистских группировок.

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