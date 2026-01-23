В Индонезии обнаружены тела 10 человек с ранее разбившегося самолета
Другие страны
- 23 января, 2026
- 10:05
Индонезийские спасатели обнаружили тела всех 10 человек, находившихся на борту потерпевшего крушение самолета ATR 42-500 Indonesia Air Transport на вершине горы Булусараунг в провинции Южный Сулавеси.
Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Национальное поисковое и спасательное агентство Индонезии.
Эвакуация тел жертв продолжается, операция осложнена труднодоступной горной местностью. Отмечается, что самолет выполнял чартерный рейс по заказу министерства морских дел и рыбного хозяйства республики и осуществлял воздушный мониторинг рыболовных районов. На борту находились семь членов экипажа и три сотрудника министерства.
Самолет выполнял рейс из города Джокьякарты в столицу Южного Сулавеси Макассар.
