В Индонезии обнаружены тела 10 человек с ранее разбившегося самолета

    • 23 января, 2026
    • 10:05
    Индонезийские спасатели обнаружили тела всех 10 человек, находившихся на борту потерпевшего крушение самолета ATR 42-500 Indonesia Air Transport на вершине горы Булусараунг в провинции Южный Сулавеси.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Национальное поисковое и спасательное агентство Индонезии.

    Эвакуация тел жертв продолжается, операция осложнена труднодоступной горной местностью. Отмечается, что самолет выполнял чартерный рейс по заказу министерства морских дел и рыбного хозяйства республики и осуществлял воздушный мониторинг рыболовных районов. На борту находились семь членов экипажа и три сотрудника министерства.

    Самолет выполнял рейс из города Джокьякарты в столицу Южного Сулавеси Макассар.

