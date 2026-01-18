В Индонезии обнаружены обломки самолета и тело одного из пассажиров

Индонезийские спасатели нашли одну жертву и обломки потерпевшего крушение днем ранее самолета ATR 42-500.

Как передает Report со ссылкой на Xinhua, об этом сообщили местные власти.

Согласно информации, тело было обнаружено на склоне горы Булусараунг в округе Пангкеп, Южный Сулавеси. Поиски проходят в горной местности в условиях сильного ветра и густого тумана.

"Сегодня наша команда нашла нескольких обломков самолета, а также тело одной из жертв", - сообщил журналистам глава поисково-спасательной группы, генерал-майор Бангун Навоко.

По его словам, личность погибшего устанавливается.

Уточняется, что на борту находились восемь членов экипажа и три пассажира, являвшихся сотрудниками Министерства морских дел и рыболовства, которые участвовали в наблюдательной миссии.

Отметим, что 17 января небольшой самолет компании Indonesia Air Transport, летевший из Джокьякарты на острове Ява в Макассар, столицу провинции Южный Сулавеси, исчез с радаров.