    В Индонезии обнаружены обломки самолета и тело одного из пассажиров

    Другие страны
    • 18 января, 2026
    • 14:00
    В Индонезии обнаружены обломки самолета и тело одного из пассажиров

    Индонезийские спасатели нашли одну жертву и обломки потерпевшего крушение днем ранее самолета ATR 42-500.

    Как передает Report со ссылкой на Xinhua, об этом сообщили местные власти.

    Согласно информации, тело было обнаружено на склоне горы Булусараунг в округе Пангкеп, Южный Сулавеси. Поиски проходят в горной местности в условиях сильного ветра и густого тумана.

    "Сегодня наша команда нашла нескольких обломков самолета, а также тело одной из жертв", - сообщил журналистам глава поисково-спасательной группы, генерал-майор Бангун Навоко.

    По его словам, личность погибшего устанавливается.

    Уточняется, что на борту находились восемь членов экипажа и три пассажира, являвшихся сотрудниками Министерства морских дел и рыболовства, которые участвовали в наблюдательной миссии.

    Отметим, что 17 января небольшой самолет компании Indonesia Air Transport, летевший из Джокьякарты на острове Ява в Макассар, столицу провинции Южный Сулавеси, исчез с радаров.

    İndoneziyada təyyarənin qalıqları və sərnişinlərdən birinin meyiti tapılıb

