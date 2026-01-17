Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В Индонезии самолет с 11 людьми на борту исчез с радаров

    Другие страны
    • 17 января, 2026
    • 20:02
    В Индонезии самолет с 11 людьми на борту исчез с радаров

    Самолет авиакомпании Indonesia Air Transport пропал с радаров в районе округа Марос, провинция Южный Сулавеси.

    Как передает Report, об этом сообщает местный портал Detik.

    "Самолет ATR 400 потерял связь в округе Марос, Южный Сулавеси, и его местонахождение остается неизвестным. На борту самолета ATR, принадлежащего компании Indonesia Air Transport, находились 11 человек", - говорится в статье.

    Глава оперативного отдела поисково-спасательной службы Анди Султан подтвердил, что на борту находились восемь членов экипажа и три пассажира. Самолет выполнял рейс из Джокьякарты в Макассар.

    "Весьма вероятно, что самолет потерпел крушение", - заявил позднее командующий XIV военным округом Хасануддин, генерал-майор Бангун Навоко журналистам.

    В лесной местности, где обнаружены очаги возгорания, продолжаются поисково-спасательные работы.

    Индонезия самолеты
    İndoneziyada göyərtəsində 11 nəfər olan təyyarə radarlardan itib

