В Индонезии самолет с 11 людьми на борту исчез с радаров

Самолет авиакомпании Indonesia Air Transport пропал с радаров в районе округа Марос, провинция Южный Сулавеси.

Как передает Report, об этом сообщает местный портал Detik.

"Самолет ATR 400 потерял связь в округе Марос, Южный Сулавеси, и его местонахождение остается неизвестным. На борту самолета ATR, принадлежащего компании Indonesia Air Transport, находились 11 человек", - говорится в статье.

Глава оперативного отдела поисково-спасательной службы Анди Султан подтвердил, что на борту находились восемь членов экипажа и три пассажира. Самолет выполнял рейс из Джокьякарты в Макассар.

"Весьма вероятно, что самолет потерпел крушение", - заявил позднее командующий XIV военным округом Хасануддин, генерал-майор Бангун Навоко журналистам.

В лесной местности, где обнаружены очаги возгорания, продолжаются поисково-спасательные работы.