В Индонезии на месте крушения Boeing обнаружили тела 10 погибших - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ Спасатели обнаружили тела 10 погибших, в том числе младенца, в результате крушения индонезийского Boeing около побережья западной части острова Ява.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил во вторник руководитель национального Агентства по поиску и спасению Мохаммад Саюги.

"Водолазы обнаружили тела 10 погибших, среди которых младенец. Кроме того, на берег доставлены еще 14 мешков с фрагментами тел находившихся на борту", - приводит слова чиновника издание The Straits Times.

***22:14

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Спасатели не обнаружили выживших при крушении индонезийского Boeing 737, рухнувшего в море около острова Ява.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил представитель Агентства по поиску и спасению (Basarnas) Индонезии Бамбанг Сурио Аджи, передает в понедельник газета The Straits Times.

Как уточнил представитель агентства, во время проведения поисково-спасательных операций были найдены фрагменты тел погибших, но "выживших нет". Зона поисков была расширена до 150 квадратных морских миль и глубины 30-40 км, добавил он.

Boeing 737 бюджетной авиакомпании Lion Air выполнял рейс JT610 из Джакарты в город Панкалпинанг (административный центр провинции Бангка-Белитунг). Примерно через 13 минут после вылета из столичного аэропорта по неустановленной пока причине он рухнул в Яванское море. На его борту находились 189 человек.