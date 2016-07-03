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    ​В Индии жертвами оползней и наводнений стали не менее 40 человек

    15 считаются пропавшими без вести

    Баку. 3 Июля. REPORT.AZ/ По меньшей мере 40 человек погибли в результате оползней и наводнений, вызванных проливными дождями на севере Индии.

    Как передает Report, об этом сообщает в воскресенье телеканал NDTV.

    Стихия ударила по двум северным штатам Индии — Уттаракханд и Аруначал-Прадеш — еще в пятницу. Оба штата характеризуются горной и холмистой местностью, поэтому сильные дожди здесь нередко приводят к наводнениям и оползням.

    По последним данным, в Уттаракханде погибли 29 человек, 15 считаются пропавшими без вести. В округе Западный Каменг штата Аруначал-Прадеш десять человек погибли при сходе оползня. 

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