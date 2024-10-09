В Индии задержали около 250 бастующих рабочих предприятия Samsung

Полиция округа Канчипурам в южном индийском штате Тамилнад задержала около 250 рабочих компании Samsung India Electronics Ltd, участвующих в забастовке, парализовавшей работу предприятия.

Полиция округа Канчипурам в южном индийском штате Тамилнад задержала около 250 рабочих компании Samsung India Electronics Ltd, участвующих в забастовке, парализовавшей работу предприятия.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал NDTV со ссылкой на местную полицию.

Согласно информации, протестующие якобы заняли частную землю и проводят протест без разрешения. Однако рабочие утверждают, что у них есть разрешение от землевладельца на собрания и протесты на этой территории.

Отмечается, что рабочие выдвигают несколько требований, в том числе настаивают на признании организованного ими профсоюза, увеличении заработной платы и других льготах.

Министр финансов штата Тамилнад Тангам Теннарасу обратился в Центр индийских профсоюзов (CITU) с просьбой прекратить забастовку, говорится в сообщении.

Напомним, что протесты на заводе индийской "дочки" Samsung начались 9 сентября, став крупнейшей акцией трудящихся и трудовым спором в Индии за последние годы. В ней участвуют 1 100 из 1 750 сотрудников завода Samsung, на продукцию которого приходится примерно пятая часть продаж южнокорейского производителя бытовой техники в Индии, составивших $12 млрд в 2023 году.