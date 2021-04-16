В Индии выявили рекордные 217 тысяч случаев COVID-19 за сутки

В Индии за минувшие сутки 217 353 человека заразились коронавирусом, более 1,1 тысячи человек скончались

В Индии за минувшие сутки 217 353 человека заразились коронавирусом, более 1,1 тысячи человек скончались, это самое большое число заразившихся и умерших за сутки с момента начала пандемии в стране.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщает минздрав Индии.

Рост числа заболевших в Индии продолжается уже 37-й день, число лечащихся от COVID выросло с 135,9 тысячи до более чем 1,56 миллиона человек.

Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, всего в стране зарегистрированы свыше 14,29 миллиона случаев COVID-19. При этом болезнь победили более 12,54 миллиона человек, умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний 174 тысячи человек.