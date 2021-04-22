В Индии впервые выявили более 300 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки

Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса

Коронавирусом в Индии за минувшие сутки заразились 314 835 человек, более 2,1 тысячи человек скончались, это самое большое число заразившихся и умерших за сутки с момента начала пандемии в стране. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает минздрав страны.

Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, всего в стране зарегистрированы свыше 15,9 миллиона случаев COVID-19. Выздоровели более 13,5 миллиона человек, умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний 184 тысячи человек.

Рост числа заболевших в Индии продолжается уже 41-й день, число лечащихся от COVID выросло с 135,9 тысячи до более чем 2,29 миллиона человек.