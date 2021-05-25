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В Индии впервые с апреля выявили менее 200 тысяч новых случаев COVID-19

В Индии впервые с апреля выявили менее 200 тысяч новых случаев COVID-19 Индия остается на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса
Другие страны
25 мая 2021 г. 11:19
В Индии впервые с апреля выявили менее 200 тысяч новых случаев COVID-19

Менее 200 тысяч случаев коронавируса выявлено в Индии впервые с середины апреля.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил минздрав страны.

Согласно последним данным министерства, общее число заболевших COVID-19 в стране превысило 26,9 миллиона человек, выздоровели более 24 миллионов, умерли более 307 тысяч, а число получающих лечение составляет 2,5 миллиона. При этом за сутки выздоровели 326 850 человек, число заболевших увеличилось на 196 427 человек.

Индия остается на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. С 21 апреля и по 17 мая число новых заболевших ежедневно превышало 300 тысяч человек в сутки – больше, чем в любой другой стране мира, и пять раз составляло более 400 тысяч. Максимальное число лечащихся от коронавируса во время второй волны пандемии составляло более 3,7 миллиона человек.

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Версия на английском языке India reports fewer than 200,000 COVID cases for 1st time since April
Версия на азербайджанском языке Hindistanda koronavirusa yoluxanların sayı ilk dəfə 200 mindən az olub

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