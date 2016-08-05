В Индии в результате стрельбы на рынке погибли 13 человек

Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ На северо-востоке Индии несколько мужчин, вооруженных автоматическим оружием и гранатами, открыли огонь на многолюдном рынке. Погибли по меньшей мере 13 человек.

Как сообщает Report со ссылкой на bbc, в нападении участвовали шестеро боевиков. Один из них убит, остальных преследует полиция.

По мнению полиции, нападавшие могли иметь отношения к сепаратистам из группировки "Национально-демократический фронт Бодоланда".

Инцидент произошел неподалеку от города Кокраджхаре. Это не первое за последние годы подобное нападение в районе города.