В Индии в результате оползней за сутки погибли 26 человек

Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ В индийском штате Керала количество погибших в результате схода оползней в различных районах штата Керала за последние сутки составило 26 человек, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Отмечается, что сход оползней в Керале стал следствием обильных дождей, которые обрушились на штат 8 августа и продолжаются до сих пор.

Одновременно с этим поступила информация о 30 туристах, которые из-за затоплений оказались в бедственном положении в местечке Миннар. Армия проводит операцию по их спасению. Ход операции осложняется неблагоприятными погодными условиями.

Администрация штата отменила занятия во всех районах, которые были затронуты наводнениями и сходом оползней. Главный министр Кералы Пинарайи Виджаян также сообщил, что запросил федеральные власти направить армейские подразделения для помощи в эвакуации мирных жителей и ликвидации последствий стихийного бедствия.