В Индии семь человек погибли при падении школьного автобуса в ущелье

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Семь человек, включая шестерых детей, погибли в результате падения школьного автобуса в ущелье в северном индийском штате Химачал-Прадеш, сообщает Report со ссылкой на Hindustan Times.

Инцидент произошел около 8.30 утра по местному времени. Как отмечается, жертвой аварии также стал водитель транспортного средства. Еще порядка 11 школьников получили травмы. Пострадавших доставили в больницу.