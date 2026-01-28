В Индии разбился самолет с замглавы штата Махараштра, погибли пять человек

Заместитель главного министра самого богатого штата Индии Махараштры Аджит Павар и еще четыре человека погибли при крушении самолета.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщило авиационное ведомство.

Согласно информации, небольшой самолет, вылетевший из Мумбаи около 8:10 утра по местному времени, разбился недалеко от аэропорта Барамати при попытке посадки полчаса спустя. Согласно сообщениям, Павар должен был присутствовать на четырех важных общественных встречах в преддверии местных выборов, которые состоятся в следующем месяце.

По данным Главного управления гражданской авиации, на борту самолета также находились двое его сотрудников и двое членов экипажа.

"Никто из находившихся на борту не выжил", - говорится в заявлении ведомства.

На видеозаписях с места происшествия видны огонь и дым, искореженные обломки самолета и машины скорой помощи.

СМИ сообщили, что самолет Павара, следовавший из финансовой столицы Индии Мумбаи, попытался совершить аварийную посадку в Барамати, в 250 км от места вылета.